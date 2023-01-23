『BEAMS チェスターコート ベージュ Sサイズ【お歳暮】』はヤフオクでから03月21日 10時 26分に出品され03月21日 10時 26分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在968件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。栃木県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 BEAMSのチェスターコートです。

ウール素材で暖かく着用できます。



使用頻度としては2回着用しました。

裏地がストライプになっております。



カラー···ベージュ

柄・デザイン···無地

素材···ウール

季節感···冬



#チェスターコート

#BEAMS

#ベージュ

#アウター 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: S ブランド: ビームス カラー: ブラウン系/オレンジ系/イエロー系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BEAMS

チェスターコート

ベージュ

Sサイズ