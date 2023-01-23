『☪️❤️Na.01 レア❗️ウェーブ美しいチキャンラム＆フォックスロングコートブラック【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月23日 01時 40分に出品され03月23日 01時 40分に終了予定です。即決価格は12,870円に設定されています。現在409件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ❤️10月19日〜20日特別週末SALE❤️



☘️シーズン直前のムートン祭り☘️

更に大幅にお値下げの気まぐれSALE‼️

この機会にぜひ❤️



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ご購入前にプロフィールをご覧の上コメントをお願い致しますm(_ _)m



良い毛皮をお探しの方からのコメントをお待ちしてます^o^



¥29800→

柔らかなウェーブが美しいラムのコート

お色は艶のあるブラック



ラムのコートは身幅が狭い物が多いですが、こちらはゆったりと着れますし、袖丈もたっぷり♪

身頃の美しいブラックに、襟と袖口にはダークブラウンの豪華でボリュームのあるフォックスが使われています



ファーは艶があり柔らかく、美しい輝きがあります

革の状態も良く、なめしは柔らかく、上質な毛皮です。



ラムにはたくさんの種類があるので特定は難しいですが、艶のある柔らかなウェーブから見てチキャンラムではないかと思います。



ネーム刺繍なし！

肩パッド無し！



毛皮コートの肩幅は普通のコートと違ってなだらかであり、肩から袖に自然に添いますので自分の肩幅より大きくても、問題ありません。肩幅の許容範囲は広いので、それほど気にしなくて大丈夫です(裄丈参照)



毛皮と普通のコートは身幅の数字だけでは着用感が違います。

着用感など気になりましたら気軽にお問い合わせください。



毛皮の一部に毛皮の解かれがありましたのでお直し致しました(^^)

現状ではわからないほどにお直しされています。



サイズ表記：M

身丈：107cm

身幅：50cm

裄丈：80cm

(肩幅：42cm 袖丈：58cmくらいかと)

(素人採寸なので多少の誤差はお許しください)



USEDですので、気が付かない小傷などあるかも知れませんがご了承ください。

(詳細は画像をご参照ください)



他にもたくさん毛皮コートを出品しています。



USEDであることをご理解いただける方、よろしくお願い致します。





2021年7月以降の出品商品を検索しやすくしました。



#モコモコ☆毛皮 ←毛皮全般



#モコモコ☆毛皮ラムムートン



#モコモコ☆で毛皮以外(靴,バッグ、着物関係、七五三、ドレス、雑貨類)

(毛皮の和装コートは含む)を検索していただけます。



ご購入前にはプロフィールをご覧くださいますようお願い致しますm(_ _)m A01j ニクハ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: L

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ ☪️❤️Na.01

レア❗️ウェーブ美しいチキャンラム＆フォックスロングコートブラック