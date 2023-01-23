『EVISU エヴィス ダウンジャケット ブルゾン サイドライン ロゴ 黒 38【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 23時 41分に出品され03月24日 23時 41分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在764件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ○アイテム

◎希少 EVISU エヴィス エビス ダウンジャケット ブルゾン サイドライン ロゴ 黒 緑 家紋ジップ 肉厚 メンズ 古着



○サイズ

表記40



L相当



肩幅:ラグランのため計測不可

身幅:55cm

着丈:68.5cm程度 裄丈:72cm程度



平置き実寸。



○状態

多少の傷等はあるかもですが特に目立った傷汚れなく、

古着としてとても綺麗な状態です。画像でもご確認お願いいたします。



○カラー

黒 ブラック カーキ グリーン



○素材

ナイロン、ポリエステル



詰め物

ダウン70%

フェザー30%



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・ストア商品

鑑定済み商品



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: エヴィス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EVISU

エヴィス

ダウンジャケット

ブルゾン

サイドライン

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黒

38