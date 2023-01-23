『パタゴニア ジャケット【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月30日 18時 01分に出品され03月30日 18時 01分に終了予定です。即決価格は9,425円に設定されています。現在23件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大阪府からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2023年12月に購入しました。



PATAGONIA（パタゴニア）

MAPLE GROVE DECK JACKET メープル グローブ デッキ ジャケット





【対象】メンズ

【表記サイズ】M

【実寸】着丈：71センチ 身幅：57センチ 肩幅：45センチ 袖丈：70センチ



【原産国】ベトナム製

【カラー】ベージュ/ブラウン

【商品状態】

使用 5回以内

クリーニング済み



カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ パタゴニア ジャケット