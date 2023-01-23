『UNITED ARROWS ■UBCS リバースタンド Ｖノーカラーコート【2024年最新】 』はヤフオクでから04月11日 03時 13分に出品され04月11日 03時 13分に終了予定です。即決価格は7,644円に設定されています。現在96件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

プロフィールご一読下さいませ。





■UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

■UBCS リバースタンド Ｖノーカラーコート

■サイズ：36

■定価：70400円





ワンシーズン他のコートと併せて着用、

クリーニング後自宅保管しておりました。

目立つような大きなダメージ、シミなどは見受けられませんがスレや小さな毛玉など使用感はございます。

またウール製品なので多少の毛羽立ちがあるとこをご理解頂ける方のみ宜しくお願いします。



見落としなど中古品にご理解頂いた上で

ご購入下さいます様お願い致します。





■参考画像を含みます、

実際の出品のお品は画像9番目からになります。

■クリーニングの戻りでブランドタグに安全ピン

が付いており小さな穴が空いています。

■折り畳んでの配送になります、

畳みジワなどご了承下さい。

■都合により予告なく

らくらくメルカリ便⇄ゆうゆうメルカリ便

になります。





ご覧頂きありがとうございました。





UNITED ARROWS ユナイテッドアローズ

IENA イエナ

FRAMeWORK フレームワーク

JOURNAL STANDARD ジャーナルスタンダード

IENA イエナ

Plage プラージュ

Spick and Span スピックアンドスパン

TOMORROW LAND トゥモローランド

ships シップス

ノーカラーコート





カラー···ブラウン

着丈···ロング

柄・デザイン···無地 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: ユナイテッドアローズ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ UNITED

ARROWS

■UBCS

リバースタンド

Ｖノーカラーコート