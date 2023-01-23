『PI様取り置き中 ビックカラーリバーコート BLACK 2022 AW【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月05日 16時 17分に出品され03月05日 16時 17分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在148件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。北海道からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 anuans



2022 A/W OUTER COLLECTION



定価￥49500



大人気商品だったらロングコートのブラックです

新宿店にて購入





ワンシーズンの着用

写真にてご確認くださいませ！！

内側の毛羽立ちがあります



使用感ありなので半額以下でお譲りします！♡‪



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: S ブランド: アニュアンス

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ PI様取り置き中

ビックカラーリバーコート

BLACK

2022

AW