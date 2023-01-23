『処分価格 ZARA ウールブレンドハイネックコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月01日 21時 52分に出品され04月01日 21時 52分に終了予定です。即決価格は7,566円に設定されています。現在39件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ZARAの昨年の大人気商品です



XSサイズ



4回着用のものをお譲りいただき、

一度15分ほど着用したのみです



目立った傷汚れはございませんが、

やや使用感ございます



中古品自宅保管にご理解のうえご検討ください



#ハイネックコート

#ZARA

#ウールブレンド 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: ザラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 処分価格 ZARA

ウールブレンドハイネックコート