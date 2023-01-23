『【日本限定】XPPen液タブArtist12セカンド豪華版（ブルー）【お歳暮】』はヤフオクでから03月27日 20時 40分に出品され03月27日 20時 40分に終了予定です。即決価格は11,050円に設定されています。現在530件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。高知県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|スマホ・タブレット・パソコン>>>タブレット>>>液タブ・ペンタブ
|商品の状態:
|目立った傷や汚れなし
UGEE 液タブ 液晶ペンタブレット U1200
¥ 8537
XP-PEN 液晶タブレット Innovator16 15.6インチ
¥ 11700
artist12セカンド スタンド付き テンキー左手デバイス付き
¥ 13000
Huion Kamvas 16 （2021） 液晶ペンタブレット 液タブ
¥ 10213
XP-PEN Deco Pro XLW (Gen2) ペンタブレット
¥ 13000
XPPen Artist12 液晶ペンタブレット
¥ 9359
XP-PEN Artist 12 セカンド 豪華版 日本限定 液晶ペンタブレット
¥ 10700
XPPen Artist13.3 pro 液タブ本体
¥ 11700
XP-PEN Artist 13.3Pro 液タブ
¥ 13000
huion 液晶タブレット
¥ 14750
XP-PEN artist12 セカンド スタンド付き xppen 液タブ
¥ 11310
Artist Pro 14 (Gen 2)
¥ 20655
XP-Pen Artist13.3 Pro 液晶ペンタブレット 液タブ
¥ 12906
(ほぼ未使用)HUION KAMVAS 13
¥ 9945
XPPen 液晶タブレット13.3インチ Artist 13.3 Pro
¥ 10500
【4/7迄掲載】HUION 液タブ Kamvas16(2021) 15.6インチ
¥ 11500
huion Kamvas12 液晶タブレット
¥ 10920
XP-Pen Deco Pro LW Gen 2 ドローイングタブレット 16K
¥ 11700
落札価格11050円
530 入札履歴
終了
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