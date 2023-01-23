『BURBERRY ダウンジャケット フード付き 青【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月29日 14時 49分に出品され03月29日 14時 49分に終了予定です。即決価格は59,000円に設定されています。現在357件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランドの信頼性】

BURBERRYは高級ファッションブランドとして知られ、品質とデザインにおいて高い評価を受けています。



【機能性】

このダウンジャケットは、フード付きで寒い季節に最適です。ダウン素材により、優れた保温性を提供します。



【スタイリッシュなデザイン】

鮮やかな青色と特徴的なBURBERRYロゴが、ファッション性を高めています。カジュアルからフォーマルまで幅広く活用できるアイテムです。

サイズはxsですが私は170cm普通体型なのですが少しゆったりめにきれます！

- ブランド: BURBERRY

- 色: 青

- 素材: ダウン

- デザイン: フード付き

- ロゴ: BURBERRY

- 製造国: イギリス



サイズはxsですが私は170cm普通体型なのですが少しゆったりめにきれます！



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···ブルー 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XS(SS) ブランド: バーバリー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BURBERRY

ダウンジャケット

フード付き

青