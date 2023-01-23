『新品 seya. 24AW ハーフコート 3【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 21時 34分に出品され04月07日 21時 34分に終了予定です。即決価格は72,165円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 seya. セヤ

DOUBLE FACE CHRIS HALF COAT



24AW

ダブルフェイスハーフコート

black



サイズ3

SIZE : 3 着丈97/身幅66/裄丈92



素材

ウール85％ カシミヤ15％



カラー:BLACK



新品未使用。タグ付き。

セレクトショップのオンラインで購入しました。

定価は193,600円でした。

人気アイテムです。



SEYA.（セヤ)

パリ在住のクリエイティブディレクター、瀬谷慶子氏が手がけるブランド。コレクションは、特別な素材を取り入れ、ミネラルな色をベースにしています。ファッションから生活雑貨、香りまで素材感のあるスペシャルなもの。旅に持っていく際の実用性も兼ねています。ノージェンダーでピュア、オーガニック。シーズンを越えたリラックスしたエレガンスを提案します。



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comoli コモリ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: セヤ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 新品

seya.

24AW

ハーフコート

3