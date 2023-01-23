『新品 seya. 24AW ハーフコート 3【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月07日 21時 34分に出品され04月07日 21時 34分に終了予定です。即決価格は72,165円に設定されています。現在37件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|L
|ブランド:
|セヤ
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落札価格72165円
37 入札履歴
終了
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