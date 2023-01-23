『定価10万円以上 美品 五大陸 ONWARD メンズ コート サイズS ビジネス【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 00時 21分に出品され03月31日 00時 21分に終了予定です。即決価格は11,115円に設定されています。現在63件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー...チャコールグレー



素材...ウール



柄・デザイン...無地



ONWARDのブランド五大陸のWOOLコートです。

定価10円以上の品のため、WOOLでも上質な生地です。



ほとんど着用していないため、ポケットのしつけ糸もついたままです。

出番がなく、自宅のクローゼットで保管していたため新品ではありませんが、とてもキレイな状態です。



クローゼット整理のためお安く出品いたします。

サイズが合えば、お買い得だと思います！





肩幅:41cm

身幅:48cm

着丈:93cm

裄丈:61cm 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: ユニクロ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 定価10万円以上

美品

五大陸

ONWARD

メンズ

コート

サイズS

ビジネス