『Nikkor Auto - N C 24mm F2.8 純正Ai改【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月06日 22時 28分に出品され03月06日 22時 28分に終了予定です。即決価格は7,020円に設定されています。現在356件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Nikkor Auto - N C 24mm F2.8 純正Ai改



四年位前に業者から購入しました。購入時の状態はピントリングなどに少しスレがあり、当たりへ込みはなし、レンズにカビやくもりは無いが小チリはある品として購入しました。

購入以来、保護フィルターを付けて防湿庫保管してました。購入以来数回使用したていどで、他のレンズを買いましたので、お売りすることにしました。

当方は専門知識はありませんが、光学部をルーペで覗く分には問題ないように見えます。外観は写真で判断して下さい。

ヘリコイドは重すぎず軽すぎずスムーズに動きます。絞り羽も汚れはなくスムーズにうごきます。



一応、マルチコートですが半世紀以上まえの中古レンズですので、当方の状態説明は半分位にお考えになられて、実用品としてお使いいただければと思います。



愚作ですが作例も参考になさってください。



追記

レンズ本体の他にニコン純正前後キャップが付属します。キャップの製造年代はレンズと揃ってませんが了承下さい。最後の写真を参照。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>レンズ(単焦点) 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: ニコンFマウント ブランド: ニコン