『バーバリーブルーレーベル ライナー付き トレンチコート 40 ベージュ チェック【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月24日 21時 52分に出品され03月24日 21時 52分に終了予定です。即決価格は21,098円に設定されています。現在486件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。千葉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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上記に当てはまる方、

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一切、致し兼ねますゆえ、

購入は

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バーバリーブルーレーベル

ウールライナー＆ベルト付き

（裏地、取り外し可。）





■色：ベージュ

■サイズ：40

（肩幅36cm袖丈64cm身幅40cm着丈91.5cm）

※素人寸法ですので多少の誤差はご了承ください。

■状態：B（使用感の少ないお品。襟元のベルトを取って使用していたため、右側の襟ベルト(穴側)がありませんがほぼ使うことがないのでご使用にほぼ問題ないかと思います。その他目立つ汚れ・傷等なく良好）

■素材：写真参照







★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★★









※

タイトル通り

発送は、7日、かかります。





急ぎ発送は

承りません。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリーブルーレーベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ バーバリーブルーレーベル

ライナー付き

トレンチコート

40

ベージュ

チェック