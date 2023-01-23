『最終価格ULTERIOR24AWCHAMBRAYSOFTMELTONDBJKT【2024年最新】 』はヤフオクでから03月14日 01時 37分に出品され03月14日 01時 37分に終了予定です。即決価格は57,112円に設定されています。現在675件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。神奈川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 10月末までの出品となります。

ULTERIOR 24AW

CHAMBRAY SOFT MELTON DB JKT

BLACK NAVY

サイズ3（ S相当）

詳細サイズは最後の画像をご参照下さい。

画像9.10が実物です。



地方のショップで通販で買いましたが

サイズが自分的には合わず出品します。

180cmのナミカズ氏もサイズ4にされたみたいなので

大きめだと思います。

私は168cm57kgで

サイズ3が大きめでした。

画像7 175cmの方が3を着用されています。

詳細サイズは最後の画像をご確認下さい。



かなり地厚なメルトンでジャケットと言うよりは

コートのイメージで思われた方が近いと思います。



MATERIAL

BODY : WOOL 100%

LINING : CUPRO 100%



DETAIL

アップデートを繰り返しながらリリースされているダブルブレステッドジャケット。

Super160’sメリノウールを原料に、糸を先染めし、織り上げたシャンブレーメルトンを使用。

ハイエンドクラスの原料から成る滑らかな質感と、こだわり抜いた色出しやシャンブレー組織による奥行きある表情が特徴です。

スーパーソフトで上質な、この素材ならではの風合いをお楽しみください。

適度にゆとりを持たせつつ、端正な印象に仕上げたシルエット。

熟練の職人によるテーラード技術を駆使しながらも、自然体に羽織れるようデザインや仕様を調整。

お好みのインナーのうえに羽織るだけでスタイリングを印象付けてくれることと思います。

美しさの中にカジュアルでデイリーな感覚を共存させたジャケットです。



素材···ウール(冬素材)

季節···秋冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: S ブランド: コモリ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終価格ULTERIOR24AWCHAMBRAYSOFTMELTONDBJKT