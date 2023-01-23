『ポケモン様専用【美品】GoPro HERO10 Black Sp Bundle【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月31日 16時 56分に出品され03月31日 16時 56分に終了予定です。即決価格は14,250円に設定されています。現在147件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 新品購入後、3台のGoProのサブ機として使用していたため、使用頻度は少ないものです。

通常使用の小さな擦れはございます。



レンズ部分、モニター部分にプロテクションフィルムを装着していますので、無傷になります。



写真のものが全てとなります。

特に、バッテリーを純正エンデューロバッテリーを含め計3本ありますので、長時間撮影でも対応できます。

エンデューロバッテーリーというのは、スキー等の低温下で電圧低下が少ないことが特徴です。



基本性能は最新の12と比較しましても大きく遜色ありません。お安く出品させていただきますので、是非この高性能を体感してください！





速さと使いやすさを両立



HERO10 Blackは、速さと使いやすさを兼ね備えた世界で最も多才なカメラの1つです。革新的なGP2プロセッサーによって高フレームレートの5.3Kビデオや23MP写真を撮影可能。低光量での性能も向上し、すべてのモードでHyperSmooth 4.0のビデオブレ補正に対応しています。さらに、クラウド接続にも対応しており、カメラのチャージ中にコンテンツが自動的にクラウドにアップロードされます。



製品詳細



HERO10 Blackカメラ、リチャージャブルバッテリー、粘着性ベースマウント (曲面)、マウント用バックル + サムスクリュー、USB-Cケーブルが含まれます。

GP2プロセッサーにより、より高いフレームレートと、すばやくスムーズなユーザーインターフェイスが実現

驚異の5.3K60 + 4K120ビデオ解像度と23MP写真

最先端のHyperSmooth 4.0ビデオブレ補正

10mまでの防水性能とタフな設計

チャージしながらコンテンツをクラウドに自動アップロード

TimeWarp 3.0、8倍スローモーションなど数々の機能でどんなショットも完璧に

Quikアプリに対応

30点以上のマウントとアクセサリーに対応

microSDカードが必要ですが、同梱されていません。* 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>アクションカメラ・ウェアラブルカメラ 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ゴープロ