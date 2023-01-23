『Dyson Purifier Hot+Cool HP07 空気清浄ファンヒーター【お歳暮】』はヤフオクでから03月25日 05時 42分に出品され03月25日 05時 42分に終了予定です。即決価格は13,266円に設定されています。現在878件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。東京都からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数ある商品の中からご覧いただきありがとうございます♪

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《商品名》

Dyson Purifier Hot+Cool HP07



《詳細》

こちらのお品は動作確認済みとなります。

フィルターも目立った汚れはございません。

本体に小傷がございます。

リモコンも問題無く動作します。



《商品ランク》

こちらのお品は(AB)ランクになります。

S…未使用品、新品同等品

A…美品、目立った傷や汚れが無い品

B…一般的な使用感がある品

C…目立った傷、汚れ、使用感がある品

D…使用に際してお手入れ、修理等が必要な商品

E…修理などが必要、またはジャンク品など

＊当方の基準にて判断しています。

＊必ず写真をご確認の上、ご検討下さい。



《サイズ》

重量(kg)：5.69 kg

幅(mm)：248.0 mm

奥行き(mm)：248.0 mm

高さ(mm)：764.0 mm

色：ホワイト系 シルバー系



《付属品》

本体、リモコン



《型番、商品名》

HP07



《管理番号》

71404202101



《仕入れ先》

古物市場



《発送方法》

らくらくメルカリ便



《お願い》

＊専用出品にしている場合でも、先にお手続きをされた方を優先とさせて頂きます。

＊サイズのある商品に関しましては、サイズが合わないなど購入者様都合での返品はお受け出来ません。記載のあるサイズを元にご検討頂くか、質問などで不安を解消されてからのご購入をお願いいたします。

＊出品物が未使用でもあくまで中古商品の為、完璧を求める方、神経質な方は購入をご遠慮下さい。

＊撮影環境により実物と色などが異なって見える場合がございます。

上記の内容にご理解いただける方のみご購入ください。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>空気清浄機・イオン発生器 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ダイソン