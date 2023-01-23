『黒のロングコート 大きなボタン付きP&D【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月14日 07時 49分に出品され03月14日 07時 49分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在428件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【スタイリッシュなデザイン】

このロングコートは、シンプルながらも洗練されたデザインが特徴です。どんなスタイルにも合わせやすく、カジュアルからフォーマルまで幅広く活躍します。



【快適な着心地】

テクスチャーのある生地を使用しており、見た目だけでなく着心地も快適です。季節の変わり目にぴったりのアイテムです。



【実用的なポケット】

サイドポケットがあり、実用性も兼ね備えています。小物を収納するのに便利です。



- 色: 黒

- 素材: テクスチャーのある生地

- ボタン: 大きなボタンが4つ

- ポケット: サイドポケットあり

- デザイン: シンプルなロングコート



ご覧いただきありがとうございます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 黒のロングコート

大きなボタン付きP&D