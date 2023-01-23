『エルメス バンダナツイリー 未使用【お歳暮】』はヤフオクでから04月01日 09時 01分に出品され04月01日 09時 01分に終了予定です。即決価格は12,500円に設定されています。現在617件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。香川県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 2024SS新作

HERMES

エルメス



新品未使用

エプロン・ドール・バンダナ



24年3月に国内エルメス店舗にて購入

タグ付き未使用品

確実に正規品です。



▪️カラー：ブラン/ マリン / ノワール（blanc/marine/noir）

▪️シルク 100%

▪️フランス製

▪️付属品：本体に付属のタグ・ショップ袋（箱はありません）

▪️定価：36,300円



一度人の手に渡ったものですので、完璧を求める方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 新品、未使用 ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ エルメス バンダナツイリー 未使用