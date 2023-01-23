『EMMETI エンメティ ムートン レザー 切替 ダウン ジャケット【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 05時 39分に出品され03月23日 05時 39分に終了予定です。即決価格は35,950円に設定されています。現在89件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 EMMETI エンメティ ムートン レザー × ナイロン × ニット 切替 ダウン ジャケット 、サイズ54、ブラック、美品。





【デザイン】

EMMETIより異素材を組み合わせたデザインがエレガントな雰囲気を醸し出すニットダウンブルゾン“GART”。極上の柔らかさとエレガントな風合いを満載に醸し出した裾や襟元、そしてフードに施されたムートンファーもデザインのアクセントになっています。タイトで体に沿った美しいラインを描いたスマートな1着はEMMETI（エンメティ）らしい雰囲気で仕上げられた極上の逸品です。



【素材】

ナイロン、レザー、ムートン、ファーの贅沢なコンビネーションが、周りとは一味も二味も違う、ラグジュリーな存在感を発揮します。袖はニット素材になっていてスポーティーな印象と抜群の保温性、そして大人の魅力と貫録が溢れるリッチな素材使いが特徴です。





フロントはダブルジップ。

多少使用感ある程度で美品。



肩幅50着丈63身幅60袖丈67



#Tankonのダウン一覧はこちら 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 3XL(4L) ブランド: エンメティ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ EMMETI

エンメティ

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