『希少 名作 【超希少】高級エルメス シルクスカーフ カレ90 球体が奏でる音楽【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月10日 03時 44分に出品され04月10日 03時 44分に終了予定です。即決価格は22,400円に設定されています。現在747件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 HERMES/エルメス



シルクスカーフ

「 球体が奏でる音楽 - La Musique des Spheres 」

Zoe Pauwels ゾエ・ポーウェールズ 氏



96年「la Musique～音楽」で発表された、コンチェルトに並ぶ名作であるスカーフです。



背景がアイボリーで落ち着いた雰囲気でより上品さが感じられるのでおすすめです。縁も手縫いで手が込まれている一点もの。

ファッションの一部に取り入れるも良し、ディスプレイして観賞用とするも良しで楽しみ方も様々です。





○サイズ

90✖️90







○素材

シルク100%



○カラー

アイボリー ベージュ



○状態

画像8〜13多少のシミやスレ傷などはありますが、同色、うっすらなので目立ちません。ほか目立った傷や汚れなく、まだまだご愛用いただけるアイテムです。



○発送方法や発送日

匿名配送、なるべくコンパクトに圧縮して発送させていただきます。

発送は1-2日以内の素早い発送を心がけております



○注意事項

採寸はあくまで素人採寸のため誤差があることご理解ください！

あくまで素人検品で見落としの可能性があること古着中古品自宅保管であること全てご承知の上ご購入ください。



○購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店（AACD）

質屋・ストア商品

鑑定済み商品



他にも可愛い♡かっこいい服出品してます♡

まとめ買い大歓迎です♡️

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#pikeのお洋服一覧Mens 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ 希少

名作

【超希少】高級エルメス

シルクスカーフ

カレ90

球体が奏でる音楽