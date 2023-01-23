『THE NORTH FACE ノースフェイス アコンカグアダウンジャケット S【2024年最新】 』はヤフオクでから03月28日 05時 07分に出品され03月28日 05時 07分に終了予定です。即決価格は7,878円に設定されています。現在6件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Y971

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■商品名■



THE NORTH FACE ND18200 アコンカグア ダウンジャケット S ブラウン

サミットシリーズ





■説明■

メンズ、ウィメンズでも着用いただけるサイズ感

素材：Super Babyripstop Nylon with DWR（ナイロン100％）

中綿素材：光電子ダウン（ダウン72％、その他の羽毛8％、レーヨン20％）

Function：ワンハンドアジャスター対応、チンフラップ仕様、ZIP IN ZIPシステム対応、20洗80点撥水加工、ポケッタブル仕様



【デザイン】

光沢感が特徴で、スタンドカラーとフルジップデザインがスタイリッシュな印象を与えます。刺繍ロゴがアクセントになっています。



【機能性】

ダウン素材を使用しており、保温性に優れ、寒い季節に最適です。軽量でありながら暖かさを提供するため、アウトドアや日常使いに適しています。





- タイプ: ダウンジャケット

- デザイン: フルジップ

- 襟のスタイル: スタンドカラー

- ロゴ: 刺繍ロゴ



サイズ S 着丈：約 64cm 肩幅：約 46cm 身幅：約 53.5cm

袖丈：約 62.5cm





■商品状態■



特に目立つ汚れ傷みはありませんがダウンのボリュームが購入時より低下しています。





●●取扱いアイテムは全て真贋された店舗、古物市場、古物商許可を所持されている場所から購入しております。



縫製、タグ、QRなどあれば2段階でのチェックをして出品おりますのでご安心下さい。



※常識的な価格交渉にはある程度対応させていただきますのでご提示金額ございましたらご相談下さい。





■関連ワード■

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アコンカグア ジャケット summit 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

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