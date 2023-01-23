『【正絹】着物リメイク 訪問着ドレス&ショールのセット／フォーマル［262］【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 34分に出品され03月15日 05時 34分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。
|カテゴリー:
|ファッション>>>レディース>>>ワンピース
|商品の状態:
|新品、未使用
|商品のサイズ:
|FREE SIZE
【IENA & LANVIN】ワンピース、ポンチョ
¥ 19380
ピンクハウス オーナメントローズ ワンピース ハッカ
¥ 13750
URBAN RESEARCH ROSSO 総プリーツ楊柳ドレス
¥ 9750
希少 マルニ MARNI ワンピース silk100
¥ 13300
【SET】アメリ × ユニバーサルオーバーオール + MESHTURTLETOP
¥ 9425
オリジナルブーケフラワープリーツワンピース
¥ 8580
南国風ダイアン 鳥さんもいるよ
¥ 10399
【新品同様】アシードオンクラウド scarf one piece
¥ 8580
【大きいサイズ】 レディース サロペット ワンピース ロング 春 秋冬 新品
¥ 7644
茜染め ヘンプコットン ロングワンピース リネンスカーフ
¥ 549999
【美品】フォクシー★ロングフレアワンピース★サイズ38★ネイビー
¥ 9625
Y’s ドレス スカート
¥ 58990
2点セット未使用ichi Antiquités｜INDIGO Linen
¥ 12500
洗い張り大島紬龍郷柄着物リメイクハンドメイド⭐️リバーシブル帯風ベルト付ワンピース
¥ 8190
大島紬着物リメイク
¥ 17799
＊着物リメイク＊ハンドメイドワンピース 正絹 本場村山大島紬 ベージュ#2468
¥ 8424
sahara ジャガード変形デザインワンピース
¥ 8580
試着のみ イイネス モヘヤ混グラデーションニットワンピース
¥ 9204
落札価格12220円
344 入札履歴
終了
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