『【正絹】着物リメイク 訪問着ドレス&ショールのセット／フォーマル［262］【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月15日 05時 34分に出品され03月15日 05時 34分に終了予定です。即決価格は12,220円に設定されています。現在344件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。広島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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【商品説明】

素材 シルク100%（正絹）



［ドレス］サイズ フリー

肩紐を除く総丈 約113cm 裏地有り

（画像のディスプレイは身長160cmでロング丈）

身幅 約67cm 重なり部分スリット約30cm

ベルトリボン 幅 約5cm 長さ 約194cm



［ショール］サイズ 約138×69cm

（生地を数枚接ぎ合わせて長方形の一枚布にしているので継ぎ目があります）



美しい訪問着をリメイクしたキャミワンピースタイプのドレスです。



着物の雰囲気をなるべく残しつつ、簡単にお召し頂けるように仕立てました。

結婚式、パーティ等、大切な日の特別な一着になりますよう、心を込めて製作致しました。

肩紐を結んでサイズを調節して頂けます。



共布のベルトリボンはスカーフやヘアリボン、ヘアターバン等々、色々ご使用頂けます。

バッグの取っ手に付けても可愛いです。

（アクセサリーは商品ではありません）



【リメイク素材について】

リメイク品の為、明らかに目立つシミなどは避けていますが、細かいダメージやシミ、皺、縫い目痕などがある場合もございます。また着物特有の匂いが残っている場合もありますので、ご了承頂いた上でのご購入をお願い致します。

気にならない方には大変お得な商品となっております。

また、ペットや喫煙者はおりませんのでご安心下さいませ。

made in JAPAN



【お取扱いのご注意】

色落ちの可能性がありますので、お手入れはクリーニングをおすすめします。

漂白剤のご使用はお控え下さい。

アイロンは当て布をして低〜中温でご使用下さい。



【配送について】 なるべく早めの発送を心掛けています。 配送方法お任せで送料無料です。 ご指定頂く場合は別途送料が発生する場合があります。



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ワンピース タグ 【正絹】着物リメイク

訪問着ドレス&ショールのセット／フォーマル［262］