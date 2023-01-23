『新品未使用 サハラ sahara Jacquard Padded Coat【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月30日 13時 43分に出品され03月30日 13時 43分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在261件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮城県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 カラー···アイボリー



立体的で光沢のあるジャガード生地で仕立てた中綿コート。

袖を取り外し、ベストのように着用する事も可能な2way仕様です。

ふんわりと軽い着心地ながらも、蓄熱機能のあるポリエステル繊維の中綿で、保温性が高く機能性にも優れています。



ショールカラーのオーバージャケットのようなシルエット。ジャガードに中綿を入れることで表情と立体感が生まれ、ヴィンテージの様な雰囲気を醸し出します。

共布のベルトが付属しており、シルエットの変化もお楽しみいただけます。



丈約74cm 肩幅約50cm 身幅約60cm

袖丈約53 アームホール約約28cm

サイドスリット約28cm



購入し、タグを外してしまいましたが、

着用する予定がなくなってしまったので、そのまま出品しました。

未使用で、大変きれいな状態です。



袖が取り外せるので、春先までベストのように着用できます。

素敵なデザインなので、おすすめです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: サハラ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 新品未使用 サハラ sahara

Jacquard

Padded

Coat