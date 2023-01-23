『名作 廃盤 モンベル ウルトラライトダウンガイドパーカー ブラック M【新年の贈り物】』はヤフオクでから03月28日 00時 50分に出品され03月28日 00時 50分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在590件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。長崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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◯アイテム

mont-bell モンベル STYLE 1101385

ウルトラライトダウン パーカ パーカー

ダウンジャケット 薄手 軽量 刺繍ロゴ

合わせやすい 鉄板ブラック



袖とひじ部分に立体裁断を施すことで運動性を高めたパーカです。冷気の侵入と熱の放出を防ぐコンシールジッパーを採用し、アウターとしても着用しやすい2トーンデザインに仕上げています。



ダウンパーカーフーディ アウター ブルゾン



黒 ブラック



◯サイズM

平置き実寸

肩幅 37.5

身幅 51

袖丈 58(肩から)

着丈 60.5



◯状態

首元に若干汚れあり

その他

比較的美品で

目立った汚れや傷なども感じられないため

まだまだ長くご着用いただけるかと思います。



⚠︎あくまで中古品です。神経質な方、完璧な状態をお求めの方は、ご遠慮願います。ご了承の上お買い求めください。



◯購入元

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店

（AACD）

質屋・古物市場・ストア商品

鑑定済み商品です。



◯配送

商品本体のみ簡易包装にて、原則1〜2日程度で発送いたしますが、仕事の都合で遅れる場合がございます。その点、ご了承ください。お急ぎの方は必ず事前にお伝えください。



◯注意事項

•採寸は自己採寸であり誤差が生じる可能性があること

•あくまで素人検品で見落としの可能性があること古着•中古品•自宅保管であること全てご承知の上ご購入ください。

•不明な点は質問にてコメントお願い致します。

(j/IRGT)



【商品状態参考】

SSS:新品、未使用

SS:使用感がほとんど感じられない美品

AAA:全体的に大きな使用感は感じられず目立つ傷や汚れは見当たらない

AA: それほど気になるような目立った傷や汚れは感じられない良好品

A:使用感はある古着

BB少々のダメージがある古着

B:シミ、汚れ等ありの古着



#北の国からお届け本舗えりアパレル

#北の国からお届け本舗えりレディース 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: モンベル

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 名作

廃盤

モンベル

ウルトラライトダウンガイドパーカー

ブラック

M