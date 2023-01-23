『THE NORTH FACE MA-1 中綿ジャケット L カーキ【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月13日 02時 57分に出品され03月13日 02時 57分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在940件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE MA-1 中綿ジャケット L カーキ



ノースフェイスのMA-1ジャケットです。

中綿入りで温かく、秋冬にぴったりです。

購入後数回の着用です。



目立った汚れはなく比較的状態は良いと思いますが、あくまでUSEDにご理解いただき、神経質な方はご遠慮くださいm(_ _)m



梱包後のサイズで発送方法を変更する場合があります。



お値下げのご相談は希望価格をお知らせください☆



他にもノースフェイスパープルレーベルのダウンジャケットやカーディガンなど出品していきます。ぜひご覧くださいね！





以下AI説明文

↓



【ブランドの信頼性】

THE NORTH FACEは、アウトドアウェアのリーダーとして知られ、耐久性と機能性に優れた製品を提供しています。



【デザインとスタイル】

このMA-1ジャケットは、クラシックなフライトジャケットスタイルで、オリーブ色が特徴です。リブ編みの裾がしっかりとしたフィット感を提供し、カジュアルなコーディネートに最適です。



【機能性】

軽量でありながら保温性があり、アウトドア活動や日常使いに適しています。左胸にはTHE NORTH FACEの刺繍ロゴが施され、ブランドのアイデンティティを強調しています。



- ブランド: THE NORTH FACE

- 色: オリーブ

- スタイル: MA-1・フライトジャケット

- デザイン: リブ編みの裾

- ロゴ: 左胸に刺繍ロゴ



ご覧いただきありがとうございます。



カラー···カーキ/オリーブ



人気モデル···MA-1 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

NORTH

FACE

MA-1

中綿ジャケット

L

カーキ