『⭐︎美品⭐︎COMOLI / カシミヤ マッキノウコート サイズ2【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月18日 23時 52分に出品され03月18日 23時 52分に終了予定です。即決価格は78,200円に設定されています。現在109件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山口県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 22AWのcomoliのカシミヤマッキノウコートです。購入したもののcomoliダウンばかり着用しており、2.3回程度の着用でクローゼットに大切に保管しておりました。今年もダウンやブルゾンを着用予定なので、出品いたします。



オチ感が素晴らしくシルエットが非常に良いです。また、着心地も大変良いです。状態も良いのでぜひご検討ください。

160cm〜174cmくらいまでの方なら問題なく着用できるサイズ感です。



▫️ブランド:comoli

▫️色:navy

▫️サイズ:2

身幅 / 着丈 / 裄丈

61cm / 90cm / 82cm

▫️素材

Cashmere-100%

Lining→Cotton-100%

Sleeve Lining→Cupro-100%

▫️定価: 242,000円



保温性に優れ且つ軽くて柔らかなカシミア素材を使用。製品で染め上げることで、くったりと落ち感のある生地に仕上げています。



デザインは1900年代初めから中頃にかけてアメリカや英国のミリタリー、アウトドアシーンで採用されたマッキノウコートをモチーフにしています。



当時のものは重厚感のあるウールやコットンで作られておりましたが、素材を上記のカシミヤにアレンジ。また、古いマッキノウコートにみられる腰のベルトは付けず、ボタンのみでシンプルにデザインしています。



襟元はボタンで留めることができます。中は総裏の仕立てで、内ポケットが2つ付きます。



ミリタリー由来の重厚感のあるデザインながらも、そのイメージを一変する軽やかで柔らかな雰囲気に仕立てたコモリのマッキノウコートです。また、Pコートに近いマッキノウのデザインは着丈の長さも程よく、実用性の高さも魅力の1つです。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ⭐︎美品⭐︎COMOLI

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カシミヤ

マッキノウコート サイズ2