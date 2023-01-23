『◤超ロング◢ SCHNEIDERS ステンカラーコート メンズ GORE-TEX【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月17日 00時 12分に出品され03月17日 00時 12分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在27件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。富山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 オーストリア製

シュナイダーの

ゴアテックス

ロングコートです。







XL







定価は10万円ほど。







着丈117cm

余裕で膝下の

超ロングコートです。







・安心安全のGORE-TEX

雨の日でも風の日でも大丈夫です！



・素材は毛足の短いベロアの様な質感で

とても肌触りが良いです。



・内側はキルティングになっています。

春先一枚羽織るのにぴったりです。



・ウォームポケットが両サイドに着いており、

左側には、ジップ付きのポケットもあるので、

鍵や小物を落としません。

内側にも、２つのジップ付きポケットを搭載。



・ボタンは比翼になっており、

スタイリッシュな印象です。



・SALMIジップ





■GORE‑TEXプロダクト…

高い防風性、透湿性、耐水性、耐久防水性を備えています。







■シュナイダー…

100年以上の歴史を誇り、世界的名品を作り出すオーストリアの「SCHNEIDERS」。

その魅力は変わらぬオーセンティックと質の高い物作りに在ります。

クラシックなコート作りはSCHNEIDERSにとって最も得意とするもので、年に一度「世界の名品」を取り上げ出版される本には必ず名を連ねているブランドです。格調高い防寒コートを作り、世界中の紳士淑女を魅了。『シュナイダーのコートはステイタスの証である』と称され、貴族階級やセレブリティたちの冬の必携スタイルとされています。







●サイズ「L〜XL」(相当)

着丈:117

身幅:64



表記:USA 38



素人採寸ですので、微差ご容赦ください。

あくまで古着ですので神経質な方はご遠慮ください。ご不明な点がございましたら、お気軽に質問下さい。





#目利きの服屋 ←選りすぐりの古着出してます。





#目利きのアウター



カラー···ベージュ

素材···ベロア

柄・デザイン···無地

フード···フードなし



バブアー ローデン オイルド

Burberry イングランド 茶色 モカ ダーク 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ヴィンテージ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ ◤超ロング◢

SCHNEIDERS

ステンカラーコート

メンズ

GORE-TEX