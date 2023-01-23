『CHUMS ダウンジャケット【お歳暮】』はヤフオクでから03月15日 12時 49分に出品され03月15日 12時 49分に終了予定です。即決価格は14,900円に設定されています。現在407件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 チャムスのダウンジャケットです。

新品

型番 CH04-1317-K001-05

税込価格 38500円

サイズ

L：着丈74.5cm 身幅62cm 肩幅50cm 袖丈66.5cm

カラー ブラック

素材：表地/ナイロン100% 表地/ナイロン100% 中綿/ダウン90% フェザー10%

機能：耐水圧/10000mm 通気性1000g/平方メートル/24h ダウンスペック/650フィルパワーダウン

原産国：中国製



CHUMSからALPINE PARTY DOWN JACKETのご紹介。ドライタッチのタスランナイロン生地を使用した透湿耐水性に優れたダウンジャケット。耐水圧は10000mm超と透湿防水性のある生地を使用することで悪天候な中でも充分に機能を発揮。ダウンならではの高い保温性を持ち合わせ、外遊びの強い味方になるタフなひと品。ボリューム感があり、全体的にゆとりのあるシルエット。フードとフェイクファーは取り外しでき、裾のドローコードを調整することですっきりとした丈感での着用も可能。腰部にはハンドウォーマーポケット、フロントジップやポケットにはオールをモチーフにした引手を採用。フロントにはくちばしをモチーフにした三角のステッチとブービーフェイスロゴの刺繍を配し、着こなしのアクセントに。



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カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ CHUMS ダウンジャケット