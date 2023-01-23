『THE NORTH FACE 90s ビンテージ 茶タグ ダウンジャケット【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月19日 05時 39分に出品され04月19日 05時 39分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在594件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。奈良県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 【ブランド】THE NORTH FACE / ノースフェイス

【アイテム名】 90s ビンテージ 茶タグ フード付き ダウンジャケット

【カラー】beige

【素材】cotton nylon down feather

【サイズ】LL

実寸 裄丈98 身幅69 着丈76(襟下から)

【製造国】中国製

【状態】中古 薄汚れなどありますが大きな傷汚れなし



【THE NORTH FACE】



THE NORTH FACEの90s ビンテージ 茶タグ フード付き ダウンジャケットです。



表地にはコットン 60% ナイロン 40%のロクヨンクロスが使用されており、中綿にはダウン フェザーがパンパンに封入されているのでとても暖かいです。



フードは着脱可能、ベージュにオレンジが映える絶妙なカラーリングがいい感じです。



表記サイズLL、身幅がかなり広いゆったりとしたシルエットで今っぽく合わせやすいです。



お好きな方に是非。







カラー···ベージュ 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ THE

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FACE

90s

ビンテージ

茶タグ

ダウンジャケット