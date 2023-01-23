『goldwin × kaptain sunshine GORE-TEXコート【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 21時 03分に出品され04月02日 21時 03分に終了予定です。即決価格は20,700円に設定されています。現在99件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。滋賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ゴールドウィンとキャプテンサンシャインのコラボしたスタンドカラーフィールドコートです。大変気に入って購入しましたが、着用機会がありませんでした。以下、商品説明です。



アウトドアシーンをリードする、GOLDWINとのコラボレーション。耐水、透湿、防風、さらには超軽量のテクニカル素材。デザインはKSの定番型「スタンドカラーフィールドコート」

両サイドのレインガード・スリットを施し、迫力のあるAラインが特徴です。GOLDWINが得意とする、GORE-TEX PACLITEを採用。激しい雨にも耐え、優れた透湿性で体をドライに保ち、強風をも防ぐ、機能に優れたシェル素材。



●カラー：ブラック



●サイズ：タグ表記 サイズM

着丈：約94cm

身幅：約68cm

裄丈：約87cm

袖丈：脇下から約48



素人の採寸ですので若干の誤差はご了承ください。



●素材：

ポリエステル100%



●状態：

試着のみの大変綺麗な商品です。



●その他、注意事項：

自宅クローゼットにて保管していました。細かいデザインなどは写真にてご確認ください。

タグ等の付属は全てございます。



宜しくお願い致します。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: キャプテンサンシャイン

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ goldwin

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