『GORE WEAR C5 Gore-Tex フードジャケット size:M【お歳暮】』はヤフオクでから03月08日 08時 19分に出品され03月08日 08時 19分に終了予定です。即決価格は11,500円に設定されています。現在818件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■ブランド名：GORE C5



■商品名：GORE C5 GORE-TEX Trail Hooded Jacket



■Item No：100528



■サイズ：M (Asiaサイズ) S（EU/US) (胸囲：83～88cm ウエスト：73～78cm ヒップ：85～90cm)

※タグにアジアサイズの記入の無いウエアもありますがGOREのサイズ表記はEU/USサイズの1サイズ大きいサイズがアジアサイズとなっております

※お手持ちのウエアと採寸写真を比較して購入検討の参考にしてください

※メーカーサイズチャート引用 サイズ選びの目安としてください素材やモデルによってフィット感が異なります



■色：ブラック



■特徴：冬場のアウターにもってこいの商品です、GORE-TEXですので防風性・防水性については語ることはありあません、雨の振りそうな日のライドには心強い味方です。



・バックポケット無しです

・最高の雨合羽であるのと同時に最高の防風素材です

・袖口はベルクロ付き

・フード付き、取り外し不可



■注意事項:サイズ違いによる返品はお断りしております、採寸写真はあくまで目安としてください、平置きの置き方で寸法の誤差が若干あります。

インナーウエア、コンプレッション系のウエアも採寸写真を載せてますが伸縮しますのであくまで着用前の参考寸法だと考えてください



■購入について

・肌の触れる衣類となりますので到着後に商品不具合以外での交換/返品は不可となります、ご了承ください

・写真に写っているシリアル番号は必ず一致するとは限りません

・計量写真について個体誤差により重量が違う場合があります

・商品を使用する上で不利益を被るような明らかな不具合があった場合には受取後3日以内にご連絡ください、交換もしくは返金対応させていただきます、3日経過後の連絡だと対応いたしかねます

・並行輸入品ですので日本の代理店での補償は適応されません 商品の情報 カテゴリー: 車・バイク・自転車>>>自転車>>>ウェア 商品の状態: 新品、未使用

カテゴリ 車・バイク・自転車

自転車

ウェア タグ GORE

WEAR

C5

Gore-Tex

フードジャケット

size:M