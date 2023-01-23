『美品 ★ETRO★ ストール シフォン ペイズリー柄 シルク チャコールグレー【2025 カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 14時 22分に出品され04月04日 14時 22分に終了予定です。即決価格は9,932円に設定されています。現在536件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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No.2945-3



【アイテム】ストール



【ブランド】ETRO（エトロ）



【素材】シルク100%



【色】チャコールグレー、レッド、イエロー



【サイズ（約）】 縦 114cm 横 32cm



【付属品】なし



【製造国】MADE IN ITALY



【状態】あくまでも目安です

中古品Aランク：少々の使用感が見られるが状態の良い商品

糸ツレ(小)、折りシワ有り



【購入元】

エコリングtheオークション

（真贋鑑定済み正規品）





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#Mercato★Pecora

#Mercato★Pecoraスカーフハンカチ

#Mercato★Pecora☆ETRO 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: エトロ

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★ETRO★

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