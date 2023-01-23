『JOHNSTONS 大判カシミヤストール MACLEOD OF LEWIS【スケジュール帳 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月21日 15時 29分に出品され03月21日 15時 29分に終了予定です。即決価格は14,750円に設定されています。現在775件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。愛媛県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 Jonstons of Elgan Cashmere Stole

マクラウドオブルイス

黄色

サイズ約190cm | 70cm

カシミヤ100%

スコットランド製



約2年前に百貨店で6万円程で購入しました。

ジョンストンズ社の製品の中でもロングランな人気を誇る定番商品として作り続けられている上品な光沢と滑らかな肌触りが楽しめる大判ストールです。

ブランケットやショールとしてもお使いいただけるサイズです。

暗くなりがちな秋冬の装いに彩りを添えるイエローカラーが差し色になるかと思います。（私は同色のマフラーの方をよく使っています。）

大判ストールの着用は2回に留まり、状態の良いうちに出品したいと思います。

現物の写真は4枚目以降をご覧ください。

自宅保管のため、ご了承いただける方のみご購入いただけたら幸いです。

大変恐れ入りますが、トラブル防止のためお値下げは予定しておりません。（即購入OKです。）

どうぞよろしくお願いいたします。





素材···カシミヤ



カラー···イエロー



柄・デザイン···チェック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>小物 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: ジョンストンズオブエルガン

カテゴリ ファッション

レディース

小物 タグ JOHNSTONS

大判カシミヤストール

MACLEOD

OF

LEWIS