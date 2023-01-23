『【新品】ノースフェイス バルトロライトジャケット XL ケルプタン【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月25日 16時 02分に出品され03月25日 16時 02分に終了予定です。即決価格は18,330円に設定されています。現在15件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。三重県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 THE NORTH FACE ノースフェイス

Baltro Light Jacket バルトロライトジャケット

ND92340

2023年モデル



品番 : ND92340

カラー : KT（ケルプタン）

サイズ : XL(LL、2L)



◎新品（自宅保管品）

収納袋やタグは外してありますがお付けいたします。



ノースフェイス正規取扱店（ヴィクトリアオンライン）で購入いたしました。着用しようと思い、タグは外しましたが、未着用のまま保管していました。



発送はコンパクトにし、送らせていただきます。

多少のお値引きも対応しますのでコメントよろしくお願いします。



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モデル名···バルトロライトジャケット 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: ザノースフェイス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【新品】ノースフェイス

バルトロライトジャケット

XL

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