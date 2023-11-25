『最終値下げ‼︎ FTC DOWN JACKET 新品未使用 ステッカー付き【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月04日 00時 04分に出品され04月04日 00時 04分に終了予定です。即決価格は35,700円に設定されています。現在924件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。山梨県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ■商品名

PERTEX® DOWN JACKET (Black) 2023モデル



■ブランド

FTC(エフティーシー)



■サイズ

Lサイズ



■カラー

ブラック



野村周平も着用していました！

プレ値がついてるモデルです

表地には防水加工されたリップストップナイロンを使用し、700フィルパワーのグースダウンの中綿入り。

2023/11/25 販売後即完売アイテム

FTCダウンシリーズ最新作



即決

早い者勝ちですご了承下さい



#FTC #黒ダウン #ダウン #新品未開封 #新品 #タグ付き 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: L ブランド: エフティーシー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 最終値下げ‼︎

FTC

DOWN

JACKET

新品未使用 ステッカー付き