『PRADA ダウンジャケット 黒【2025年の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月04日 08時 39分に出品され04月04日 08時 39分に終了予定です。即決価格は13,000円に設定されています。現在460件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。大分県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 プラダのダウンです。



他のフリマアプリで6万ちょっとで買いました。

並行輸入品らしいです。

買取り店で買取とかもできないので、処分価格にて出品してします。

そういうのがご理解いただける方はご購入よろしくお願いします。



着丈65

袖丈60

肩幅50

身幅55

S-M相当です。



大きめのロゴでカッコイイです。

かなり分厚いダウンで袖もニットになっているので、かなり保温性あります。

写真7枚目のように白い線が入っている箇所があります。気になる方はご遠慮ください。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: やや傷や汚れあり 商品のサイズ: M ブランド: プラダ

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ PRADA

ダウンジャケット

黒