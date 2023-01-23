『rady ポケットファーダウン【年末の贈り物】』はヤフオクでから03月07日 05時 09分に出品され03月07日 05時 09分に終了予定です。即決価格は10,920円に設定されています。現在100件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 rady ポケットファーダウン



着 2

size フリー



定価 ￥41040



ガーメント、ハンガーなし



汚れ等もなく、かなり美品ですが

自宅保管になりますので神経質な方は御遠慮ください！！



※大幅なお値下げ不可 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: レディー カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ rady

ポケットファーダウン