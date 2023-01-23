『茜染め ヘンプコットン ロングワンピース リネンスカーフ【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月13日 01時 15分に出品され04月13日 01時 15分に終了予定です。即決価格は549,999円に設定されています。現在897件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。秋田県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

この商品をお気に入りに登録

同じ商品を出品する

商品詳細 【専用出品】となります。

他者様のご購入はお控え頂きます様、お願い致します。



茜染めのスカーフも近々染めさせて頂きますね。

いつもありがとうございます。



.

.

.

.

,



木草弥生月で定番人気の

ヘンプコットン素材のロングワンピースです。





無駄なデザインを省き、シンプルに仕上げました。



ショールなどを纏って頂きますと、さらに雰囲気も出て、合わせる小物によって、ナチュラルにも、上品な感じにも、あわせて頂けると思います。



上質のヘンプコットン生地を用いて制作してますので、お洗濯にも強く、夏は涼しく、冬は暖かいので、インナーや羽織りなどの着用で調整して頂ければ、年中着れるのも嬉しいですよね。



ヘンプは、農薬や肥料がなくても、ぐんぐんと育ち、日本でも、大昔から神聖なる植物として、神社や縁起物としてもなくてはならない物として大切に扱われてきました。

今でも、身近な所で、例えば神社のしめ縄にも使用されています。



波動が高く、最近では、電磁波や放射能カット効果にも優れているとの事で、日本でも重要視され始めています。



着るほどに肌にも馴染み、長年愛用して頂けます。



同じヘンプコットン素材を用いた衣を着用頂いてます方からのお声です。



✴️しっかりとしているのに、着心地がとても良い✨

✴️アレルギー体質なのに、着用できて嬉しい✨

✴️着るごとに馴染んできて、気持ちが良い。

など沢山の嬉しいお声を頂いております。



ヘンプコットンの衣類はまだそれほど出回ってませんが、着心地の良さを皆様にも是非感じて頂ければ、嬉しく思います。



【素材】

HEMP 35%

コットン 65%



【サイズ詳細】

身幅 約 42㎝

着丈 長め 約136㎝前後

短め 約130㎝前後



ハンドメイドの為、多少の誤差がございます。







モデル身長157㎝(小学生の為、バストはほとんどありません。)

両サイドにポケット付き











パヤカ

リトルイーグル

HOPE HEMP

木草弥生月



カラー···レッド

柄・デザイン···その他

袖丈···袖なし

季節感···春、夏、秋、冬 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ワンピース 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE

カテゴリ ファッション

レディース

ワンピース タグ 茜染め ヘンプコットン ロングワンピース リネンスカーフ