『大容量タワー型加湿器 3段階霧量調整機能付き【年末の贈り物】』はヤフオクでから05月02日 09時 05分に出品され05月02日 09時 05分に終了予定です。即決価格は12,889円に設定されています。現在463件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 G-1193-T







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◎開店以来♪大好評♪

◎人気?売れ筋品を取り揃えました。

なので常に在庫品薄ではございますが、出来る限りすぐにご提供するように準備いたします。

◎1~3日以内での発送完了を目指しております。









【13L 超大容量 20~36畳まで可能】

大容量タンクなので給水の手間が少なくて済みます。

一回の給水で最大で約72時間連続稼働できます（弱モード）。学校、病院、オフィス、事務所、店舗など大きいスペースの業務用加湿作業に最適です。



【上部給水式＆お手入れ簡単】

上から蓋を開けずに水の補給ができ、給水がとても楽です。また水漏れなどの心配ありません。



【スリム兼スマートなデザイン】

スラッとしたデザインの割には安定感があり倒れる心配もなく、細長い形で置き場所も取りません（寸法:82×21×28cm）。

白くてスリムで見た目もスタイリッシュで高級感があります。



【3段階霧量調節＆静音稼働＆アロマ対応】

噴霧量強モードでは300 ml/hもの大容量の加湿が可能。またお好みに合わせて噴霧量は調節できます。

稼働中でも静かで仕事や睡眠中でも気にせず使用することができます。

加湿器内にアロマボックスが付いており、お好みのアロマオイルを入れることができます。 商品の情報 カテゴリー: 生活家電・空調>>>冷暖房・空調>>>加湿器 商品の状態: 新品、未使用