『yori フリルカットストール 未使用【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月23日 07時 21分に出品され03月23日 07時 21分に終了予定です。即決価格は10,062円に設定されています。現在384件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。宮崎県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使うつもりでしたのでタグは切ってしまったのでありません。

大切にクローゼットに保管していました。

よろしくお願いします。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>トップス 商品の状態: 新品、未使用 商品のサイズ: FREE SIZE ブランド: ヨリ

カテゴリ ファッション

レディース

トップス タグ yori

フリルカットストール 未使用