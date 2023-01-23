『iPhone SE 第2世代 64GB ホワイト SIMフリー バッテリー85%【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月13日 10時 49分に出品され03月13日 10時 49分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。和歌山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 iPhone SE 第2世代 64GB バッテリー85% ホワイトSIMフリーです。



動作は正常で、本体カメラ等に目立った傷や汚れ等はありません。修理等してません。バッテリーも変えておりません。ホームボタン正常です。



使用に伴い多少の小傷はあると思いますが、中古品になるますのでその点はご了承願います。



imei番号は写真に貼ってます。

SIMロック解除済

初期化済み、

11の箱付きです。



一括で支払い済みのため、残債はありません。ネットワーク利用制限○



コンディションは個人の主観による評価です。気づかないダメージがあるかもしれません。

画像でご判断ください。

製品の性質上、返品、交換不可になります。



iPhone SE 第2世代 64GB ホワイト SIMフリー

ブランド：Apple iPhone iPhone SE（第2世代）

画面サイズ：4.7 インチ

内蔵ストレージ容量：64GB

SIM情報：SIMフリー

対応SIMサイズ：nanoSIM

スマートフォン特徴：耐水、防水機能 ワイヤレス充電 GPS機能

認証機能：指紋認証

Apple Pay：対応

センサー：加速度センサー ジャイロセンサー 地磁気センサー(コンパス) 光センサー 近接センサー 気圧センサー

色：ホワイト系

購入したキャリア:Y!mobile 商品の情報 カテゴリー: スマホ・タブレット・パソコン>>>スマートフォン・携帯電話>>>スマートフォン本体 商品の状態: 目立った傷や汚れなし ブランド: アップル