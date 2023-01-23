『DJI Osmo Pocket2 +DO IT ALL HANDLE【コストコ お買い得】』はヤフオクでから04月01日 04時 04分に出品され04月01日 04時 04分に終了予定です。即決価格は15,000円に設定されています。現在360件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 使用回数は5回ほどです。



1度落としてしまったため少し傷があります。

5枚目、6枚目をご確認ください。



別途購入した手持ちのハンドルもつきます。

防水対策等して、梱包させて頂きます。



sdカードは付属しないため、購入後別途sdカードはご用意ください。



何かありましたら、コメントよろしくお願いいたします。



DJI モデル名···POCKET 2





【高性能ジンバル】

このDJI Osmo Pocketは、3軸ジンバルを搭載しており、滑らかな映像を実現します。動きのあるシーンでもブレを抑え、プロフェッショナルな映像を撮影可能です。



【コンパクトデザイン】

持ち運びに便利なコンパクトサイズで、旅行や外出時に最適です。ケースも付属しており、保護しながら持ち運べます。



【直感的な操作】

シンプルなボタン配置とタッチスクリーンにより、直感的に操作できます。初心者でも簡単に扱える設計です。 商品の情報 カテゴリー: テレビ・オーディオ・カメラ>>>カメラ>>>ビデオカメラ 商品の状態: やや傷や汚れあり ブランド: ディージェーアイ