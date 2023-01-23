『クリスマス値下げ！サウスポール SOUTHPOLE リバーシブルダウン 90s【コストコ お買い得】』はヤフオクでから03月15日 11時 59分に出品され03月15日 11時 59分に終了予定です。即決価格は10,400円に設定されています。現在36件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。岡山県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 S/NO.5G10SM



表地:ナイロン100%

充てん物:ダウン80%

:フェザー20%



カラー···ブラック&迷彩



90sを代表するHIPHOPウェアブランドの

South poleのリバーシブルダウンです。

大切に保管し数回使用しましたが状態はいいと思います。

またダウンなので羽が隙間から飛び出ている箇所がありますがそちらはご了承ください。



サイズ表記がMとありますが

日本サイズだとL〜XLほどのサイズだと思います。



発送はらくらくメルカリ便で

簡易包装での発送を

考えております。



※中古品にご理解ある方よろしくお願いします 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ クリスマス値下げ！サウスポール

SOUTHPOLE

リバーシブルダウン

90s