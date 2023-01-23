『【りりい様専用】パタゴニア ナノパフフーディ S【年末の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 01時 12分に出品され04月01日 01時 12分に終了予定です。即決価格は12,000円に設定されています。現在649件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。徳島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 数年前に3.5万円ほどで購入し街で数回着用しましたが、ここ2年ほど着用出番が無くクロゼット保管でした。着用感も無くかなり綺麗な状態です。



【以下HPより】

▼パタゴニアの製造史上、その重量に対して最高の保温性を発揮するジャケットがマイクロ・パフ・フーディ。

ダウンの代替となる、羽のように軽い画期的な化繊のプルマフィル・インサレーション入により、超軽量で耐水性を備えてダウンのような温かさを提供。

フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用

●超軽量のシェル

耐水性と防風性を備えた超軽量なパーテックス・クアンタム・リップストップ・ナイロン100％のシェル素材。DWR(耐久性撥水)加工済み

●画期的なインサレーション

画期的な軽量のプルマフィル・インサレーションはダウンの構造を模倣する連続した化繊のインサレーション素材で、ダウンのように温かくコンパクトに収納できるうえ濡れても保温性を維持

●革新的なキルト構造

縫い目を最小限に抑えながらプルマフィル・インサレーションのロフトを安定させ最大限にする革新的なキルト構造

●フロントジッパー

フロントジッパーはストームフラップと、あごへのあたりが快適なジッパーガレージ付き

●ポケット

ジッパー式ハンドウォーマーポケットが２つ。内側にドロップイン型ポケットが２つ。左ポケットには本体を収納可能(補強済みのカラビナ用ループ付き)

●ヘルメットの着用に対応するフード

ヘルメットの下に着用できる軽量でシンプルなフード付き

●温かさを封じ込める

温かさを封じ込める伸縮性を備えた袖口と裾。フェアトレード・サーティファイドの縫製を採用

■仕様

【カラー】

BLK：Black

【サイズ】S

【商品の実寸】

S：身幅55、後着丈74、裄丈90 [cm]

【原産国】ベトナム

【重量】264g

【素材】

シェルと裏地：0.8オンス・10デニール・パーテックス・クアンタム・リップストップ・ナイロン100％。

DWR(耐久性撥水)加工済み。

インサレーション：65グラム・プルマフィル・リサイクル・ポリエステル100％。

ブルーサインの認証済み。



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: S ブランド: パタゴニア

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ 【りりい様専用】パタゴニア

ナノパフフーディ

S