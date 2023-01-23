『BARBOUR バブアー Bedale Wax Jacket Sage【カレンダー 2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 59分に出品され03月15日 22時 59分に終了予定です。即決価格は17,600円に設定されています。現在45件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。沖縄県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ご覧頂きありがとうございます。

以下、商品の詳細です。



※プロフもお読み下さい

※他サイトでも出品しているので、購入前にコメント下さい。

※バラ売り可能



[商品名]

①BARBOUR バブアー Bedale ビデイル Wax Jacket Sage

品番 MWX0018sg91

サイズ 38

カラー sage

②フロントジップ ファー ライナー ベスト

品番 MLI0004BR31

サイズ 36



衣装袋とピンバッジ付き(右のポケットに入れてます)



[ブランド名]

Barbour バブアー



[仕様]

①ブランドを代表するロングセラー「BEDALE」コーデュロイ襟と大判なパッチポケットが特徴。

乗馬用に開発されたジャケットのためヒップが隠れるくらいの短め設計で裾が邪魔にならないようにサイドベンツ仕様。

ハンドウォーマーポケット、リブ付きの袖口内側のポケットなど機能性に富み、オイルが染み込んだ生地は完全な防水性を持ちながら、通気性も兼ね備え、末永く愛用できる最高品質の一着です。



②BEDALEやBEAUFORTといった

オーセンティックなモデルに取り付け可能なライナー。

軽量で暖かい起毛のアクリルパイルを使用しています。



[状態]

目立つ傷もなく綺麗な状態です。

年に2回ほど着たものとなります。

あくまで素人保管ですのでご了承ください。



[購入時期]

3〜4年前



[発送方法]

緩衝材+らくらくメルカリ便にて発送致します。



バブアーを代表する永世定番モデル「ビデイル」。

合わせるボトムスを選ばない万能なバランスです。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: バブアー

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ BARBOUR

バブアー



Bedale

Wax

Jacket

Sage