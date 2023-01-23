『HERMES 2023AW 中綿入り ジャケット コート ダウン E4198【2024年最新】 』はヤフオクでから03月06日 17時 14分に出品され03月06日 17時 14分に終了予定です。即決価格は222,880円に設定されています。現在369件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。埼玉県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ブランド名

HERMES エルメス



商品名

《最高傑作！2023秋冬コレクション着用》

極暖の中綿入り フロントZIP プルオーバージャケット

【目を惹く抜群にお洒落なシルエットです】



商品説明

HERMESの2023秋冬コレクション。



ランウェイでも注目を浴びた

抜群にお洒落なシルエットの



中綿フロントZIPジャケットです。



暖かさ抜群の中綿入り仕様ですので、

冬場のアウターとして大活躍の一着。



お洒落なお色味とシルエットは目を惹くこと間違いありません。



襟高のあるリブニットは

立てても倒してもお洒落なデザイン。



深さのあるフロントZIPの調整して

コーディネートを楽しめます。



HERMESらしい高級感と、

実用性に優れたお洒落を備えた逸品を



是非この機会にいかがでしょうか。





サイズ52

肩幅:約60cm(肩が落ちるデザインです)

袖丈:約62cm

身幅:約64cm

着丈:約68cm



素材

本体

ウール90%

カシミヤ10%

裏地

ナイロン80%

エラスチン20%

リブ部分

ウール68%

カシミヤ29%

ポリアミド2%

エラスチン1%

中綿

ポリエステル60%

リサイクルポリエステル24%

ポリアミド16%



color

キャメル系のブラウンベージュ色



状態

1回のみ着用後保管品です。

全体に非常に綺麗なお品物で御座います。



あくまでも素人保管品であることと、素人検品および素人採寸へのご理解をお願い致します。

神経質な方のご購入はお控え下さいませ。



他にも状態の綺麗なブランド品を販売致しております。

是非ご覧くださいませ。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: XL(LL) ブランド: エルメス

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ HERMES

2023AW



中綿入り

ジャケット

コート



ダウン

E4198