『未使用美品 モスキーノ チープアンドシック ロングコート【2025年度カレンダ】』はヤフオクでから03月15日 05時 35分に出品され03月15日 05時 35分に終了予定です。即決価格は10,764円に設定されています。現在232件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。島根県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 モスキーノ チープアンドシック



カラー···ブラック

試着のみの美品です。

やや厚みあるツイードのような感じで、少しツヤもあり、素敵なコートです。



着丈 90

肩幅 35

脇幅 45

ヒップ幅 47



素人採寸につき、誤差はご了承ください。





サイズ 9号程度



素材···ウール 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 未使用に近い 商品のサイズ: M ブランド: モスキーノチープアンドシック カラー: ブラック系

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 未使用美品 モスキーノ チープアンドシック ロングコート