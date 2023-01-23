『【極美品】デュベティカ アダラ ダウンジャケット レッド Ｍサイズ【2025の人気アイテム】 』はヤフオクでから04月02日 05時 45分に出品され04月02日 05時 45分に終了予定です。即決価格は9,750円に設定されています。現在537件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。佐賀県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 ※即購入大歓迎です！！



ご覧いただきありがとうございます！



こちらはデュベティカのダウンジャケットになります。

以下商品の説明になりますので気になることがありましてらお気軽に質問してくださいね♪



【購入元】

ブランドリユース店

日本流通自主管理協会加盟店(AACD)にて購入。

鑑定済みの商品となります。



[サイズ]

M相当

肩幅 37

身幅 42

袖丈 60

総丈 54





平置き実寸。

着画はお断りいたします。

※多少の誤差はご了承ください



○状態

デュベティカの定番ダウンジャケットになります。

目立った傷や汚れもないものとなっております♪

非常に暖かくこれからの季節にぴったりのコートになります♪





○カラー

レッド



○素材

ナイロン フェザー



○配送 簡易包装にて1〜2日程度で発送いたします。 仕事の都合で遅れる場合がございますのでご了承ください。

※配送時の折りジワはご了承下さい。



他にも古着をこちらで販売しております。気に入った物が有れば是非コメントしていただければお値引きもさせていただきますので是非ご覧ください。

#sikihuru0628 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: M ブランド: デュベティカ

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 【極美品】デュベティカ アダラ ダウンジャケット レッド Ｍサイズ