『Burberry バーバリー ステンカラーコート【2025カレンダーの人気アイテム】 』はヤフオクでから03月15日 22時 59分に出品され03月15日 22時 59分に終了予定です。即決価格は11,700円に設定されています。現在170件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。鹿児島県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 色も綺麗なままです。

未使用品でございます。

サイズの記載がないため、大体の予想でLサイズにさせて頂いてます。 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>メンズ>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: L ブランド: バーバリー カラー: グレイ系/ブラウン系

カテゴリ ファッション

メンズ

ジャケット・アウター タグ Burberry

バーバリー

ステンカラーコート