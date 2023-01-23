『一点物 エレガント 総刺繍花柄レースロングコート ウールシルク BK×WH 3L【新年の贈り物】』はヤフオクでから04月01日 10時 05分に出品され04月01日 10時 05分に終了予定です。即決価格は9,360円に設定されています。現在35件の入札があります。決済方法はYahoo!かんたん決済に対応。新潟県からの発送料は落札者が負担します。ＰＲオプションはYahoo!かんたん決済、取りナビ(ベータ版)を利用したオークション、即買でした。

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商品詳細 たくさんの出品者様の中からこちらのページをご覧いただきありがとうございます。

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■商品説明

総刺繍 花柄 レース ロングコート ステンカラーコート 襟付き ウール シルク ブラック ゆったり



ポテチーノ さえら アンリコ ヒスクローネ びーどろぽえむ アトリエサガン アトリエまりこ ノンノンドール ピンクハウス インゲボルグ ワンダフルワールド カネコイサオ ドロシー 四次元 薔薇色の暮らし へっぽこ先生 などお好きな方にも。

他にも可愛いお洋服を出品しております。

よろしければ出品一覧からご覧ください。





■状態

使用感はございますが、目立つ傷汚れのない状態です。

主観ですが美品です。



ご購入前にプロフィールをご一読願います。

こちらはUSED品になります♬

たたみシワや目立ちにくい小さなシミなどがある場合がございます。

中古品にご理解のある方、デザインを気に入って下さった方、ぜひご購入をお待ちしております❁⃘*.゜

神経質な方、匂いに敏感な方はご購入をお控え願います。

モニターによって色が違って見える場合があります。

気になる場合は事前に質問してください。

イメージと違ったなどの理由での返品はお受けできませんので予めご了承ください。



■サイズ

3L

お持ちのお洋服と比べてみてくださいね♩



着丈 100.5

身幅 54

袖丈 57.5





♬当アカウントについて

【癒しを届けるお洋服屋さん】を目指して出品しております。

お洋服を通じて皆様にワクワクする体験やひとときの癒しをおすそ分け出来れば幸いですꕤ*.゜

一つ一つの出品ページにこだわり、厳選したデザインのアイテムを揃えております︎✿

忙しい日常から少しでも解放され、好きな洋服を着る楽しさを感じていただけたら嬉しいです。

皆様の毎日が少しでも明るく、楽しいものになりますように‎❁⃘*.゜



カラー···ブラック 商品の情報 カテゴリー: ファッション>>>レディース>>>ジャケット・アウター 商品の状態: 目立った傷や汚れなし 商品のサイズ: 2XL(3L)

カテゴリ ファッション

レディース

ジャケット・アウター タグ 一点物

エレガント

総刺繍花柄レースロングコート

ウールシルク

BK×WH

3L